Комитет по образованию Петербурга может возглавить Инна Черноскутова

В Смольном ответили, что среди кандидатов Черноскутова является "самым вероятным".

В четверг, 20 августа, стало известно, что глава аппарата вице-губернатора Петербурга Инна Черноскутова может возглавить комитет по образованию. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что направление находится в ведении специалиста на текущей должности. В Смольном отметили, что среди имеющихся кандидатов, Черноскутова является "самым вероятным".

Так, чиновница работала в профильном министерстве на федеральном уровне и Рособразовании, возглавляла разные департаменты, курировала сферу профессионального образования и опережающей подготовки кадров.

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Фото: Piter.TV