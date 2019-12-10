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Комитет по образованию Петербурга может возглавить Инна Черноскутова
Сегодня, 21:33
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smirenny

Комитет по образованию Петербурга может возглавить Инна Черноскутова

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В Смольном ответили, что среди кандидатов Черноскутова является "самым вероятным".

В четверг, 20 августа, стало известно, что глава аппарата вице-губернатора Петербурга Инна Черноскутова может возглавить комитет по образованию. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Отмечается, что направление находится в ведении специалиста на текущей должности. В Смольном отметили, что среди имеющихся кандидатов, Черноскутова является "самым вероятным".

Так, чиновница работала в профильном министерстве на федеральном уровне и Рособразовании, возглавляла  разные департаменты, курировала сферу профессионального образования и опережающей подготовки кадров.

Ранее мы писали, что Александр Дрозденко рассказал о задачах закона "О социальных стандартах" почетным гражданам региона.

Фото: Piter.TV

Теги: глава комитета, комитет по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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