Комитет по молодежной политике возглавила Юлия Аблец

Еще одним председателем ведомства стала женщина.

Председателем комитета по молодежной политике назначена Юлия Аблец. Также женщина является советником губернатора Северной столицы. О новой должности петербурженки стало известно днем 15 января благодаря пресс-службе Смольного.

Отметим, что чиновница с 2004 года трудится юрисконсультом. Она также занимала пост начальника департамента юридического сопровождения в ОАО "Северо-Западное пароходство", и других торговых компаниях. С 2015 года Аблец работала в "Деловых линиях" директором по работе с персоналом, а с 2018 года пришла работать в аппарате губернатора города.

Также можно отметить ее заслуги в конкурсе "Лидеры России". Петербурженка является единственной участницей из Северной столицы, прошедшей в финал соревнования.

Напомним, что экс-прокурор Аришина возглавила "митинговый" комитет.

Фото: Piter.tv

