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Комитет по молодежной политике возглавила Юлия Аблец
Сегодня, 15:17
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lesjasap

Комитет по молодежной политике возглавила Юлия Аблец

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Еще одним председателем ведомства стала женщина.

Председателем комитета по молодежной политике назначена Юлия Аблец. Также женщина является советником губернатора Северной столицы. О новой должности петербурженки стало известно днем 15 января благодаря пресс-службе Смольного.

Отметим, что чиновница с 2004 года трудится юрисконсультом. Она также занимала пост начальника департамента юридического сопровождения в ОАО "Северо-Западное пароходство", и других торговых компаниях. С 2015 года Аблец работала в "Деловых линиях" директором по работе с персоналом, а с 2018 года пришла работать в аппарате губернатора города.

Также можно отметить ее заслуги в конкурсе "Лидеры России". Петербурженка является единственной участницей из Северной столицы, прошедшей в финал соревнования.

Напомним, что экс-прокурор Аришина возглавила "митинговый" комитет.

Фото: Piter.tv
 

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Теги: комитет по молодежной политике, новый руководитель, смольный, юлия абелец
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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