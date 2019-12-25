Комитет по контролю за имуществом Петербурга возглавил Сергей Муравьев

Ранее чиновник был заместителем председателя в другом комитете.

В Петербурге назначили нового председателя комитета по контролю за имуществом, им стал Сергей Муравьев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Муравьев вступил в должность с 10 августа. Ранее он был заместителем главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Сергей Муравьев начал трудовую деятельность в 1998 году. Работал на различных должностях в коммерческих структурах города. В комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга пришел в ноябре 2019-го года.

Напомним, 20 июля 2020 Андрея Короткова, который занимал должность председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга, освободили от поста. До конца июля его обязанности выполняла зампреда ведомства Маргарита Петрова, с 1 августа – первый заместитель председателя комитета Елена Пастухова.

Фото: gov.spb.ru