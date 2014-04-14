Комитет по ТЭК рассказал о правилах отопления в Ленобласти

Если дома или на работе становится слишком холодно, важно знать свои права и обратиться за помощью.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (ТЭК) напомнил, какие температуры считаются нормативными для комфортного проживания, работы и учёбы.

В квартире температура воздуха должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах до +20 градусов. Превышение допустимо максимум на 4 градуса. Снижать температуру днём нельзя, ночью – не более чем на 3 градуса. В помещении на работе должно быть 23-25 градусов, а если на улице мороз ниже -10, то нормой считаются 24 градуса на работе.

Что касается детских садов и школ — там другие правила. В игровых и ясельных комнатах детсадов температура должна составлять +24 градуса, а в спальнях +20. В учреждениях здравоохранения норма варьируется: от 18 до 28 градусов. Всё зависит от назначения помещения.

Отметим, что если вы столкнулись с длительным отключением или температурой ниже норматива, следует незамедлительно обратиться в ситуационный центр по энергетике.

Ранее Piter.TV сообщал, что в квартале Красногвардейского района отключат отопление.

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