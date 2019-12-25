В квартале Красногвардейского района отключат отопление

Крупное технологическое нарушение на проспекте Большевиков помогли обнаружить умные датчики "Теплосети".

В квартале Ржевка-Пороховые ограничат отопление домов в связи с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Крупное технологическое нарушение на проспекте Большевиков помогли обнаружить умные датчики АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Для пресечения аварии ненадежный участок заменят сейчас до наступления зимних максимумов.

Ремонтные работы проведут с 10:00 12 ноября до 16:00 13 ноября. Теплоснабжение близлежащих зданий ограничено.

А горячее водоснабжение не будут подавать по следующим адресам: 1-я Жерновская улица, 8А и 8Б, 6-я Жерновская улица, 17, строение 1, Индустриальный проспект, 19А, 31, Ириновский проспект, 29к2, литера А, 32, литера Д, 32, 34, улица Лазо, 34к2, строение 1, 40, Ириновский проспект, 41к1, литера А, улица Коммуны, 59, литеров А, Б, В, проспект Энтузиастов, 33А.

Ранее на Piter.TV: на 2-м Муринском проспекте прорвало трубу.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга