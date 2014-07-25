На 2-м Муринском проспекте прорвало трубу

Предварительно, никто не пострадал.

На 2-м Муринском проспекте в Петербурге произошел прорыв трубы, рассказали очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком" 22 октября.

Судя по кадрам, которые опубликовали горожане, происшествие не заставило прохожих быть осторожнее. Вокруг места прорыва прошли несколько человек. Также остались припаркованными автомобили.

При этом все меры безопасности были соблюдены, никто не пострадал. Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" начали замену слабого участка тепловой сети, работы планируется завершить до 01:00 23 октября.

Ранее прорыв трубы случился на Будапештской улице.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком