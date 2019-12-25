Комитет финансов ищет разработчика НИР для повышения эффективности расходов бюджета Петербурга

Сумма контракта с этой компанией может составить 39 млн рублей.

Комитет финансов Санкт-Петербурга ищет компанию для выполнения научно-исследовательской работы (НИР), направленной, в том числе, на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов Северной столицы. Размещена соответствующая закупка, по итогам ее аукциона комитет планирует определить, кто сможет реализовать этот проект.

Максимальная сумма контракта с компанией-создателем НИР может составить 39 млн рублей, срок завершения работ – 1 декабря текущего года. Объектом анализа станут расходы бюджета в 2021-2023 годах.

Комитет финансов ставит перед будущим партнером задачи: разработать методологию проведения обзоров расходов бюджета, создать рекомендации по повышению их эффективности.

"Работа должна быть научно-обоснованной, практически ориентируемой на применение для оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов", - говорится в документации к этой закупке.

Речь идет о расходах на содержание государственных учреждений, социальную поддержку населения, жилищные программы.

Заявки от научных организаций, желающих выполнить НИР, принимаются до 9 апреля.

Отметим: запрос цен, который произвел Комитет финансов, показал, что потенциальные подрядчики хотят за свои услуги 34,8-45,8 млн рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы.

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