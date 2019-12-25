Комитет ЖКХ Ленобласти призвал жителей вовремя оплачивать счета

Несмотря на кризис во время эпидемии, платежи будут сохраняться.

Жителям региона необходимо вовремя вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, несмотря на финансовые трудности, связанные с эпидемией коронавируса. Просьбу об этом выразил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Тимков отметил, что за последние недели у сотрудников ведомства возросла рабочая нагрузка. При этом, количество долгов по услугам также заметно увеличилось. В связи с этим, необходимо обеспечить бесперебойные платежи. По словам представителя власти, удобнее всего это сделать онлайн через банковские сервисы или через официальный сайт регионального ЕИРЦ.

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