Комитет Совфеда рекомендовал сенаторам одобрить закон о Госсовете

Согласно тексту проекта, Госсовет представляет из себя конституционный государственный орган, создаваемый президентом РФ.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал сенаторам одобрить закон о Госсовете. Верхняя палата парламента должна рассмотреть его 2 декабря.

Законопроект в парламент внёс президент РФ в составе второго пакета проектов, которые направлены на реализацию поправок в Конституцию, одобренных на голосовании в июне-июле 2020 года.

Согласно тексту проекта, Госсовет представляет из себя конституционный государственный орган, создаваемый президентом РФ. Он необходим в рамках обеспечения функционирования и взаимодействия органов системы публичной власти, а также для определения основных направлений во внутренней и внешней политике страны, социально-экономической отрасли.

Ранее в Госдуме рассказали о поправках в Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне.

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