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В Совфеде поддержали проект о полномочиях правительства по установлению режима ЧС

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Установление режима связано с распространением коронавирусной инфекции.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержит инициативу, согласно которой правительство России наделяется дополнительными полномочиями. Среди них – установка режима ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 27 марта заявил глава комитета Андрей Клишас.

Меры, отметили в комитете, призваны защитить права граждан на обеспечение их здоровья. 

Предлагаемые законопроектом изменения системно взаимосвязаны и обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

– отметил Клишас.

Еще в четверг кабмин внес в Думу законопроект, по которому присваивал себе полномочия также ограничивать торговлю медизделиями по стране, делать выплаты туристам, пострадавшим от ограничений за рубежом.

Ранее в Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции.

Видео: ВМЕСТЕ-РФ, Совет Федерации / YouTube

Теги: кабмин, режим чс, совфед
Категории: Лента новостей, Новости России,

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