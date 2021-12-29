Комитет Совфеда поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Совфеда по социальной политике во вторник, 25 января, на заседании принял решение рекомендовать верхней палате парламента одобрить поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Проиндексировать пенсии должны с 1 января 2022 года.
Напомним, что ранее Госдума во втором и третьем чтениях соответствующие поправки приняла. На заседании 26 января Совфед должен их рассмотреть.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка после индексации в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Пенсионерам также должна будет прийти компенсация за январь с учетом доиндексации.
Ранее мы сообщали, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Это выше инфляции, которая составила 8,4% по итогам 2021 года.
Фото: pixabay
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