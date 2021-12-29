Комитет Совфеда поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Госдума уже приняла соответствующие поправки.

Комитет Совфеда по социальной политике во вторник, 25 января, на заседании принял решение рекомендовать верхней палате парламента одобрить поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Проиндексировать пенсии должны с 1 января 2022 года.

Напомним, что ранее Госдума во втором и третьем чтениях соответствующие поправки приняла. На заседании 26 января Совфед должен их рассмотреть.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка после индексации в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Пенсионерам также должна будет прийти компенсация за январь с учетом доиндексации.

Ранее мы сообщали, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Это выше инфляции, которая составила 8,4% по итогам 2021 года.

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