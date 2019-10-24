Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах

Парламентариям рекомендовали принять законопроект.

Комитет Госдумы по законодательству поддержал введение штрафов за неустановку российского ПО на смартфонах. Чиновники посоветовали депутатам принять данный законопроект. Инициатива обязует продавцов размешать отечественное ПО в гаджеты. Должностных лиц будут наказывать "рублем": предусмотрено от 30 до 50 тысяч штрафа. Юридические лица заплатят еще больше - от 50 до 200 тысяч рублей.

Российское ПО будет установлено на смартфонах, компьютерах, телевизорах с функцией smart tv. Позже правительство закрепить список техники, попадающей под закон, а также реестр программного обеспечения.

Правительство России закрепит перечень ПО, которое допускается к установке. Такие меры защитят интересы местных компаний и уменьшат злоупотребление зарубежными IT-корпорациями. Штрафы могут начать применяться уже с первого января 2021 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Data Is Beautiful, Android Police, TechReviewPro, Karl Conrad, Technolobe