Еще три похожих правки получили статус "учесть".

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов. Такое решение приняли члены комитета ГД по законодательству и госстроительству. В общей сложности депутаты учли или одобрили 45 изменений в Основной закон. Об этом сообщили в "РБК".

В список "учтенных" попала инициатива, связанная с запретам для депутатов иметь имущество за границей. Еще одна правка обязывает супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в РФ. Третья закрепляет аналогичное требование для семей сенаторов. Пометка "учесть" говорит о том, что в окончательный текст инициативу не включат. Однако специалисты примут другую поправку на схожую тему.

Статус "принять" есть у поправки, которая не запрещает детям и супругам депутатов регулярно жить за границей.

Ранее Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении.

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