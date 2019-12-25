Комитет Госдумы одобрил упрощение отчетности о проведении митингов до 500 участников

При этом если в мероприятии участвовало меньше 500 человек, то банковский счёт указывать ненужно.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества одобрил упрощение отчетности о проведении митингов до 500 участников. Об это в сказано в документе, размещённом в электронной базе парламента.

Поправки предполагают, что организаторы массового публичного мероприятия с численностью более 500 человек будут обязаны отчитываться о сумме, потраченной на его реализацию, в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления — в тот, с которым согласовывалось мероприятие. Речь идёт о деньгах, собранных на мероприятие и потраченных в его рамках.

При этом если в мероприятии участвовало меньше 500 человек, то банковский счёт указывать ненужно.

Ранее в ЗакСе поддержали продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний.

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