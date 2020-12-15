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Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о праве полиции доставлять в вытрезвители

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Порядок доставления граждан в вытрезвители будет определяться совместным указом МВД и Минздрава.

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ко II чтению законопроект о праве полиции доставлять в вытрезвители. Об этом рассказал его председатель, депутат Василий Пискарев.

Согласно законопроекту, полицейские получат право доставлять пьяных граждан не только в больницы, но и в вытрезвители.

Появились поправки ко второму чтению, которые необходимо корреспондировать в наш законопроект. 

Василий Пискарев, депутат Госдумы

Отмечается, что порядок доставления граждан в вытрезвители будет определяться совместным указом МВД и министерства здравоохранения.

Ранее мы писали, что власти регионов смогут открывать платные вытрезвители в 2021 году. Согласно законопроекту, открытие вытрезвителей будет отнесено к региональным полномочиям. ПВ среднем ночь в вытрезвителе обойдётся в 1,5 тысячи рублей. При этом цены в субъектах федерации могут отличаться. При этом регионы будут иметь возможность содержать вытрезвители за счёт бюджетных средств.

Видео: Youtube/ParlamentRu

 

Теги: алкоголь, вытрезвители, госдума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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