Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о праве полиции доставлять в вытрезвители

Порядок доставления граждан в вытрезвители будет определяться совместным указом МВД и Минздрава.

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил ко II чтению законопроект о праве полиции доставлять в вытрезвители. Об этом рассказал его председатель, депутат Василий Пискарев.

Согласно законопроекту, полицейские получат право доставлять пьяных граждан не только в больницы, но и в вытрезвители.

Появились поправки ко второму чтению, которые необходимо корреспондировать в наш законопроект. Василий Пискарев, депутат Госдумы

Отмечается, что порядок доставления граждан в вытрезвители будет определяться совместным указом МВД и министерства здравоохранения.

Ранее мы писали, что власти регионов смогут открывать платные вытрезвители в 2021 году. Согласно законопроекту, открытие вытрезвителей будет отнесено к региональным полномочиям. ПВ среднем ночь в вытрезвителе обойдётся в 1,5 тысячи рублей. При этом цены в субъектах федерации могут отличаться. При этом регионы будут иметь возможность содержать вытрезвители за счёт бюджетных средств.

Видео: Youtube/ParlamentRu