Комиссия продолжает обрабатывать "летальные" случаи COVID-19 в Петербурге за апрель

Накануне в комитете по здравоохранению ввели новую методику учёта летальности коронавируса в Петербурге.

Стало известно, что комиссия по анализу летальных исходов из-за коронавируса продолжает изучать информацию более чем полуторамесячной давности по погибшим пациентам. Как сообщили "Фонтанке" 7 июня в комитете по здравоохранению, в официальной статистике оперштаба 7 июня впервые не было пациентов с датами смерти за апрель 2020 года. Однако данные за этот месяц продолжают поступать.

В комитете сообщили, что дела пациентов комиссии передаются не в хронологическом порядке, из разных учреждений с разной оперативностью. Точных данных о том, сколько ещё смертей от середины весны ждут анализа, у комздрава пока нет.

Ранее комиссия сообщила, что по данным на 7 июня в городе зарегистрирован 31 новый случай смерти от новой коронавирусной инфекции. Шесть из них было зафиксировано на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов, а 25 – на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года.

Фото: Piter.tv