Стало известно, кто погиб от COVID-19 в Петербурге по данным на 7 июня

Самому молодому из погибших было 29 лет.

Стало известно, кто стал жертвами коронавируса в Петербурге по данным на 7 июня.

По информации на воскресенье, в городе зарегистрирован 31 новый случай смерти от новой коронавирусной инфекции. Шесть из них было зафиксировано на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов, а 25 – на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года.

В их число попали два десятка мужчин в возрасте от 29 до 93 лет и 11 женщин, которым было от 68 до 93 лет. У погибших были различные хронические болезни (сахарный диабет, атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких).

Напомним, по информации на утро 7 июня в Петербурге выявлено 340 случаев заражения COVID-19. Сейчас в городе 18509 заболевших. При этом за сутки скончалcя 31 человек, а были выписаны 297. 51 новый случай также зафиксирован в Ленобласти.

Отметим, что почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни. Всего на территории России за последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8984 в 84 регионах.

Фото: Piter.tv