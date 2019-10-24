Комиссия по поправкам в Генплан не спешит расширять кладбища

Эксперты пытаются увеличить свободное пространство.

Петербургская комиссия по внесению правок в Генплан города не решилась увеличивать территорию кладбищ. Однако место там заканчивается. Активисты считают, что свободное пространство увеличивается недостаточно быстро. Из запрошенных у чиновников 530 га перевели только 187 га.

За расширение выступает "Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела". Организация контролируется Комитетом по промышленной политике. Эксперты предлагают расширить зону Южного кладбища на Пулковском меридиане. Для этой цели подходит участок к северо-западу от объекта. В КГУ считают, что следует отдать 192 га на общественно-деловую и рекреационную зону. К кладбищу добавят почти 72 га земли с восточной стороны. Также эксперты надеются добавить 0,09га территории к Громовскому кладбищу. Это произойдет за счет развития транспортной инфраструктуры.

На данный момент комиссия по Генплану одобрила только прирезку 5,9 га к Северному кладбищу. Это произойдет за счет зеленых насаждений, а также 0,1 га к воинскому захоронению в "Осиновой Роще". Напомним, что в Петербурге размещено около 85 кладбищ. Из низ 13 захоронений считаются историческими.

Ранее Piter.tv писал о том, что комиссия по Генплану защитила от застройки Кондакопшинское болото в Пушкинском районе.

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