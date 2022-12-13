  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Комиссия по организации платных парковок на Васильевском острове начнёт работу с 15 апреля
Сегодня, 15:56
27
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Комиссия по организации платных парковок на Васильевском острове начнёт работу с 15 апреля

0 0

В Смольном уже подготовлен перечень улиц, на которых будут расположены парковочные места.

С середины апреля 2023 года на Васильевском острове начнёт работу комиссия по организации платных парковок, которая будет обрабатывать потенциальные проблемные запросы горожан. Аналогичная организация в районе начнёт действовать с 1 октября. Об этом рассказала пресс-служба Смольного. 

Отмечается, что правительство Северной столицы  уже подготовило перечень улиц, на которых будут расположены парковочные места. На данный момент в МО обдумывают предложения по организации парковки для инвалидов.

Жители Василеостровского района смогут оформлять льготное разрешение на парковку рядом с домом с сентября. Оно будет действительно для горожан, проживающих в зоне платной парковки.

Ранее мы сообщили о том, что "Севкабель Порт" получил предостережение в связи загрязнением Финского залива.

Фото: Piter.TV

Теги: платные парковки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии