"Севкабель Порт" получил предостережение в связи загрязнением Финского залива

В сбрасываемых организацией сточных водах нашли превышение нормы восьми загрязняющих веществ.

К ООО "УК Севкабель порт" поступило предостережение от Росприроднадзора в связи с загрязнением Финского залива. В сбрасываемых организацией сточных водах нашли превышение нормы восьми загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В частности, экспертиза показала содержание в сточных водах железа, хлоридов, аммония-иона, ХПК, нефтепродуктов.

Руководство "Севкабеля" призвали к соблюдению установленных нормативов сбросов. Также в Росприроднадзоре напомнили, что превышение показателей по загрязняющим веществам неизбежно приведёт к ухудшению качества природной воды.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино заметили радужные пятна на реке Охта.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port