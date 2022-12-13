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"Севкабель Порт" получил предостережение в связи загрязнением Финского залива
Сегодня, 15:41
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"Севкабель Порт" получил предостережение в связи загрязнением Финского залива

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В сбрасываемых организацией сточных водах нашли превышение нормы восьми загрязняющих веществ.

К ООО "УК Севкабель порт" поступило предостережение от Росприроднадзора в связи с загрязнением Финского залива. В сбрасываемых организацией сточных водах нашли превышение нормы восьми загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В частности, экспертиза показала содержание в сточных водах железа, хлоридов, аммония-иона, ХПК, нефтепродуктов.

Руководство "Севкабеля" призвали к соблюдению установленных нормативов сбросов. Также в Росприроднадзоре напомнили, что превышение показателей по загрязняющим веществам неизбежно приведёт к ухудшению качества природной воды.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино заметили радужные пятна на реке Охта.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port

Теги: загрязнение, росприроднадзор, санкт-петербург, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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