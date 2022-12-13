В Мурино заметили радужные пятна на реке Охта

На место выехали инспекторы Росприроднадзора. Они подтвердили факт наличия радужной плёнки на акватории Охты.

В Мурино жители заметили радужные пятна на реке Охта у дома №59к2 по улице Шоссе в Лаврики. Видеозапись появилась 20 января в группе "Девяткино LIVE | Мурино" во "ВКонтакте".

На место выехали инспекторы Росприроднадзора. Они подтвердили факт наличия радужной плёнки на акватории Охты. Жители предполагают, что загрязнение вызвано какими-то выбросами. Росприроднадзор проведет проверку. Городская аварийная служба в ближайшее время должна будет ликвидировать нештатную ситуацию.

Видео: Вконтакте / Девяткино LIVE | Мурино



