Комиссия ЗакСа одобрила федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты пришли к выводу, что нужно вести просветительскую деятельность среди граждан.

Комиссия по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Петербурга одобрила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Заседание прошло 25 ноября в Мариинском дворце.

Закон разрабатывает правительство Российской Федерации. Согласно проекту, исполнительная власть сможет устанавливать порядок посещения мест проведения массовых мероприятий, общественного питания, розничной торговли и организации культуры в условиях распространения COVID-19. Главы регионов будут сами определять, какие места можно посещать без QR-кода.

Члены постоянной комиссии предложили проводить просветительскую деятельность среди горожан и установить дополнительные меры социальной поддержки.

Накануне в Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан.

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Фото: пресс-служба ЗакСа