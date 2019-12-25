В шоу Собчак был раскрыт главный секрет Бузовой

Телеведущий Валерий Комиссаров заявил, что "она на самом деле умная".

Гостем очередного выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" стал телеведущий Валерий Комиссаров, который известен многим по телепередаче "Моя семья". В эфире программы он раскрыл главный секрет Бузовой: "она на самом деле умная".

Комиссаров назвал Бузову потрясающей. "Она такой символ, в хорошем смысле слова, она такой "Емеля-дурачок", который говорит: "Езжайте-ка, ведра, сами", - отметил телеведущий.

Он заявил, что, все, кто знает Ольгу, считают ее глупым человеком, однако это не так. "Она на самом деле умная", - подчеркнул Комиссаров. По его мнению, такой образ был придуман для повышения самооценки зрителей. Якобы Бузова действует на женщин как антидепрессант. Они думают: "Боже, какая дура! Если такая дура пробилась, то мне еще больше повезет", - заявил гость программы.

Ранее Бузова объяснила поклонникам, почему опасно нарушать карантин.

Фото: кадр из программы "Осторожно, Собчак!"