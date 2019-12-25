Бузова объяснила поклонникам, почему опасно нарушать карантин

Она призвала людей сидеть дома и соблюдать самоизоляцию.

Известная ведущая и певица Ольга Бузова обратилась к своим поклонникам в Instagram с просьбой не нарушать карантин. Артистка призвала все своих подписчиков, которых на данный момент насчитывается уже 20 млн, распространить эту идею и, тем самым, охватить почти все население страны.

"Мои люди, все 20 миллионов! Давайте проверим в действии теорию руко… (ой, сейчас нельзя)! Теорию дистанционного общения! Если каждый из вас расскажет 5-6 людям, что важно сидеть дома сейчас и соблюдать самоизоляцию, то так мы охватим почти всю Россию", - написала ведущая.

Также Бузова призвала людей не ездить в другие города, где сейчас более стабильная эпидемиологическая ситуация. Она отметила, что так можно привести с собой инфекцию и устроить новый виток болезни.

"Поймите, когда вы выходите БЕЗ НУЖДЫ! из дома, вы тем самым уничтожаете все наши усилия по борьбе с вирусом. Несколько недель — это не так много, побудьте дома!", - заключила звезда.

Ранее Туктамышева рассказала, как проводит время на карантине.

Фото: Instagram / buzova86