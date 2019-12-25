Туктамышева рассказала, как проводит время на карантине

Фигуристка делает то, на что у нее никогда не хватало времени.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в Instagram, как проводит время на карантине. Спортсменка призналась, что живет по принципу "находить положительное в любой ситуации". Она собирается сделать то, на что никогда не хватало времени.

Туктамышева заявила, что находясь на самоизоляции, она читает и смотрит фильмы "иногда не самые умные, но смешные и позитивные". Кроме того, она познает себя после недавнего расставания с фигуристом Андреем Лазукиным.

"С кем я сейчас встречаюсь? Ни с кем. Встречаюсь с познанием. Познаю себя", - отметила фигуристка.

По словам спортсменки, проблема карантина заключается в том, что никто однозначно не может сказать, когда он закончится. Она заявила, что сейчас как никогда необходимо отдавать только позитивную энергию, чтобы эта ситуация поскорее сошла на нет.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции.

Фото: Instagram / liza_tuktik