Яровицына: Мягкова не является конкуренткой в шоу «Женский Stand Up» на ТНТ

Зоя Яровицына рассказала о сравнении с Варварой Щербаковой и помощи Ирины Мягковой.

Российская стендап-артистка Зоя Яровицына считает, что ее коллега и креативный продюсер Ирина Мягкова не является конкуренткой в шоу "Женский Stand Up" на ТНТ. В эфире YouTube-канала Ивана Абрамова девушка рассказала о конкуренции в телевизионном проекте. Гостья шоу призналась в том, что Мягкова многому ее научила в плане комедии, поэтому вопрос соперничества друг с другом не актуален.

Мы собрали коллектив, и я в какой-то момент посмотрела: "Я сама сделала вот так, что я постоянно должна с восемью смешными бабами конкурировать, зачем я это с собой сделала?" Но на самом деле это же круто. Зоя Яровицина, комик

Зоя Яровицына призналась в том, что ранее сравнивала себя с участницей "Женского Stand Up" Варварой Щербаковой. Она переживала, что коллега заменила во многих мероприятиях ее в качестве финального юмориста.

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Фото и видео: YouTube / Иван Абрамов