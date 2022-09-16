Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на ТНТ

Российский ведущий Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на телеканале ТНТ. В ходе YouTube-шоу комика Ивана Абрамова гость оценил причины скоропостижного закрытия юмористического проекта. Многие звезды уверены в том, что к этому событию приложил руку ведущий КВН.
Если бы он пришел и открыл "Игру", то все было бы по-другому.
Азамат Мусагалиев, ведущий
По мнению гостя программы, продюсеры ТНТ совершили ошибку в том, что не стали звать Александра Маслякова на премьеру проекта, а также заранее не обговорили с ним концепцию выхода программ.
Ольга Бузова стала членом жюри шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ".
Фото и видео: YouTube / Иван Абрамов
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