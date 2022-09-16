Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на ТНТ

Ведущий заметил, что на месте главы КВН поступил бы также.

Российский ведущий Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на телеканале ТНТ. В ходе YouTube-шоу комика Ивана Абрамова гость оценил причины скоропостижного закрытия юмористического проекта. Многие звезды уверены в том, что к этому событию приложил руку ведущий КВН.

Если бы он пришел и открыл "Игру", то все было бы по-другому. Азамат Мусагалиев, ведущий

По мнению гостя программы, продюсеры ТНТ совершили ошибку в том, что не стали звать Александра Маслякова на премьеру проекта, а также заранее не обговорили с ним концепцию выхода программ.

Ольга Бузова стала членом жюри шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ".

Фото и видео: YouTube / Иван Абрамов