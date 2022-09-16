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Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на ТНТ

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Ведущий заметил, что на месте главы КВН поступил бы также.

Российский ведущий Азамат Мусагалиев объяснил, почему Александр Масляков закрыл шоу "Игра" на телеканале ТНТ. В ходе YouTube-шоу комика Ивана Абрамова гость оценил причины скоропостижного закрытия юмористического проекта. Многие звезды уверены в том, что к этому событию приложил руку ведущий КВН. 

Если бы он пришел и открыл "Игру", то все было бы по-другому.

Азамат Мусагалиев, ведущий

По мнению гостя программы, продюсеры ТНТ совершили ошибку в том, что не стали звать Александра Маслякова на премьеру проекта, а также заранее не обговорили с ним концепцию выхода программ.

Ольга Бузова стала членом жюри шоу "НОВЫЕ ТАНЦЫ".

Фото и видео: YouTube / Иван Абрамов

Теги: азамат мусагалиев, александр масляков, игра, тнт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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