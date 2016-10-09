Комик Оганесян рассказал о поведении Урганта вне экрана

Он отметил, что телеведущий воспитанный и знает, как себя вести в гостях.

Стендап-комик Гарик Оганесян рассказал о поведении телеведущего Ивана Урганта вне экрана. Об этом он сообщил в интервью YouTube-шоу "Предельник".

По словам Оганесяна, в жизни Ургант много шутит. Он отметил, что телеведущий воспитанный и знает, как себя вести в гостях. Также Оганесян заявил, что видел много раз, как Ургант помогал своим знакомым, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ранее Алексей Панин признался, что совершенно не скучает по России.

Видео: YouTube / Andrey Predelin