Комик Ной описал планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

По его словам, подобные планы станут головной болью для президента США Джо Байдена.

Ведущий сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань.

По его словам, политик повторяет классическую шутку, в которой пьяные женщины вступают в драку от лицах своих мужчин. Он также считает, что подобные планы Пелоси станут головной болью для президента США Джо Байдена. Ной подчеркнул, что ни один американец не хочет начала новой мировой войны.

Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!". А бойфренд такой: "Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, это же Китай!". Нэнси, ради всего святого, садись в машину. Тревор Ной, ведущий The Daily Show

Ранее Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию.

Видео: YouTube / The Daily Show with Trevor Noah