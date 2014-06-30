Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию

Политик отказалась раскрывать маршрут турне ради безопасности.

Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси объяснила секретность вокруг своей предстоящей рабочей поездки в Азию. Общественность ожидает, что конгрессмен может посетить в рамках турне Тайвань. Однако конкретный план маршрута законодатель не стала раскрывать во время пресс-конференции с журналистами. Женщина сослалась на интересы собственной безопасности.

Я никогда не говорю о своих поездках, поскольку, как знают некоторые из вас, это вопрос безопасности… Это вопрос безопасности для каждого члена конгресса, который отправляется за границу, а для спикера - это дополнительная проблема безопасности. Нэнси Пелоси, представитель Конгресса США

В эфире телеканала CNN ранее уведомили зрителей о том, что азиатское турне спикера Палаты представителей США начнется уже в пятницу. Из известных остановок Нэнси Пелоси, с которой в поездку отправится делегация американских парламентариев - Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур. Ранее Китай высказал категорический протест в связи с возможной поездкой Пэлоси на остров. Он может стать визитом спикера палаты представителей американского конгресса с 1997 года.

Белый дом не считает, что поездка Пелоси на Тайвань противоречит политике "одного Китая".

Фото и видео: YouTube / Nancy Pelosi