Комик Антон Борисов рассказал, есть ли в России цензура в юморе

Стендап комик Антон Борисов рассказал о цензуре в российском юморе. По его словам, сейчас для комиков есть множество площадок, из которых можно выбрать наиболее комфортную.

Конечно, я думаю, что, когда ты участвуешь в телевизионных шоу, которые принадлежат корпорации, я их понимаю, они в праве говорить: мы же вам платим деньги, почему вы так шутите? Поэтому ты выбираешь либо ты на канале, либо делаешь, что хочешь на YouTube или в клубах. В клубах одно у нас, определенная лексика, а на телевидении абсолютно другое.

Антон Борисов, комик