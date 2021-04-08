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Комик Антон Борисов рассказал, есть ли в России цензура в юморе

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Один из основателей стендапа в России Антон Борисов объяснил, чем отличается стендап на разных площадках.

Стендап комик Антон Борисов рассказал о цензуре в российском юморе. По его словам, сейчас для комиков есть множество площадок, из которых можно выбрать наиболее комфортную.

Конечно, я думаю, что, когда ты участвуешь в телевизионных шоу, которые принадлежат корпорации, я их понимаю, они в праве говорить: мы же вам платим деньги, почему вы так шутите? Поэтому ты выбираешь либо ты на канале, либо делаешь, что хочешь на YouTube или в клубах. В клубах одно у нас, определенная лексика, а на телевидении абсолютно другое.

Антон Борисов, комик

Ранее мы показывали, как на территории "Ленполиграфмаша" прошла конференция TEDxKarpovka. Кроме того, в Петербурге открылась выставка "Кто ты, папа русского стендапа?"

Фото и видео: Piter.TV

Теги: антон борисов, комики, цензура, юмор
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Интервью,

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