Новые общественные пространства будут созданы во всех районах Петербурга по программе "Комфортная городская среда"

Адресная программа формируется на основе заявок, которые должны быть поданы не позднее, чем за три месяца до начала работ.

Новые и обновлённые общественные пространства будут созданы во всех районах Петербурга. Об этом информирует пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

По данным сообщения, на каждой второй территории будет обновлено наружное освещение, а в Московском, Петродворцовом и Фрунзенском районах будут созданы пять площадок для выгула и дрессировки собак.

Адресная программа формируется на основе заявок, которые должны быть поданы не позднее, чем за три месяца до начала работ. Такой подход позволяет согласовывать развитие благоустройства с проведением работ на инженерных коммуникациях и минимизировать их влияние на жизнь горожан.

Ранее мы сообщили о том, что в парках Петергофа в марте появятся киоски с блинами и бургерами.

Фото: ГАТИ