В парках Петергофа в марте появятся киоски с блинами и бургерами

Точки общепита появятся на Дворцовой площади у входа в Нижний парк, в Нижнем парке у "Причала", на Разводной площади и в Верхнем парке у Кавалерского корпуса.

В Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф" в марте 2024 года установят торговые объекты по оказанию услуг общественного питания туристов. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 9 февраля.

Точки общепита появятся на Дворцовой площади у входа в Нижний парк, в Нижнем парке у "Причала", на Разводной площади и в Верхнем парке у Кавалерского корпуса. Предприниматели пообещали накормить гостей блинами, бургерами и мороженым, напоить кофе.

В конце туристического сезона все объекты будут демонтированы, а нарушенное благоустройство восстановлено. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: за 2024 году в Петербурге планируют благоустроить 57 общественных пространств.

Фото: ВКонтакте / Петергоф