Комедию о Гитлере "Кролик Джоджо" не покажут в России

Прокатчики не стали называть причину отказа от проката.

Комедия режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо", рассказывающая историю мальчика из Гитлерюгенда и его воображаемого друга Гитлера, не появится в российском прокате. Прокатчики не стали называть причину отказа от проката. Об этом сообщил издание "КиноРепортер" со сслыкой на пресс-службу компании "Двадцатый Век Фокс СНГ".

Главный герой "Кролика Джоджо" — десятилетний немецкий мальчик (Роман Гриффин Дэвис), потерявший отца. Он придумывает себе друга Адольфа Гитлера, который совсем не похож на фюрера Третьего рейха. Гитлера сыграл сам режиссер комедии.

Премьера ленты состоялась 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В прокате в США фильм покажут в октябре, в январе 2020 – в Европе.

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Видео: YouTube/ FoxSearchlight