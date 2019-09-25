"В тени Луны": вышел трейлер фильма со звездой сериала "Декстер"

Премьера картины запланирована на 27 сентября 2019.

Netflix опубликовали трейлер своего нового триллера " В тени Луны". Сюжет вокруг таинственного убийцы, которого в молодости преследовал главный герой. Тогда преступник погиб в результате погони, и детектив видел это своими глазами. Через 10 лет убийца возвращается, и теперь герой должен разобраться, кто она такая и как связаны их судьбы.

Главные роли в фильме сыграла звезда сериала "Декстер" Майкл С. Холл, Бойд Холбрук ("Исчезнувшая", "Логан") и Клеопатра Коулмэн ("Шаг вперед 4").

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.Видео: Netflix