Комедия "Непосредственно Каха" вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат

За минувшие выходные фильм собрал 92 млн рублей.

Российский комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова вторую неделю подряд стал лидером российского кинопроката. За минувшие выходные картина собрала 92 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Главные герои комедии – два друга – влюбляются в одну и ту же девушку Софу. Чтобы завоевать сердце возлюбленной Кахе нужно обогнать на своей "копейке" новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.

В фильме сыграли Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева и др.

Второе место по сборам заняла американская криминальная комедия "Афера по-голливудски" режиссера Джорджа Галло. Эта картина является ремейком одноименного фильма 1982 года. За два выходных она собрала 31 млн рублей. Главные роли сыграли Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, Морган Фримен, Эмиль Хирш и Зак Брафф.

Тройку лидеров замыкает американский мистический триллер "Взаперти" режиссера Аниш Чаганти. За минувший уикенд фильм собрал 18,8 млн рублей. В фильме сыграли Сара Полсон, Кира Аллен, Онали Эймс, Пэт Хили, Картер Хейнц и др.

Ранее мы писали, что мультсериал "Розовая пантера" получит свой полнометражный фильм.

Видео: YouTube / Central Partnership