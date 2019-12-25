Дежурная служба Комблага получила 18 сообщений о подтоплениях

Больше всего жалоб поступило из Металлостроя Колпинского района.

В комитете по благоустройству рассказали, в каких районах Петербурга образовались подтопления после ливня в ночь с 1 на 2 августа. Всего выпало 35,23 мм осадков.

Дежурная служба Комитета получила 18 обращений граждан, связанных с застоем воды на проезжей части. 5 подтоплений было зафиксировано в Металлострое. 3 обращения направили по Кировскому району и 2 — по Приморскому.

Уже к утру вода на всех проблемных адресах ушла. Перекрытий движения нет. комитет по благоустройству.

На перекрестке проспектов Наставников и Ударников на тротуар упало дерево, его уже убрали. Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 2 августа, непогода отступила.

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