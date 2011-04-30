"Водоканал" рассказал, в каких районах Петербурга выпало больше всего осадков

По данным предприятия, за ночь на вторник объём стоков во всё городе состарил 3,5 млн куб.м.

В ночь на вторник, 2 августа, в городе на Неве выпало 35,23 мм осадков, что превышает треть от месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", добавив, что сильнее всего ливень шёл в трёх районах.

По данным предприятия, объём стоков в Петербурге за темное время суток составил 3,5 млн куб.м. Самый внушительный ливень прошёл в Колпинском районе, где выпало 48,18 мм осадков с интенсивностью 5,32 мм за 20 минут. Далее следует Пушкинский район с 42,93 мм осадков и Красносельский район (42,81 мм).

Отметим, что за счёт заблаговременной подготовки ГУП "Водоканал" к приходу в город циклона, стоки справились с потоками воды.

Ранее мы сообщили о том, что за 1 августа в Петербурге выпало 11 мм осадков.

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