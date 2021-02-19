За 1 августа в Петербурге выпало 11 мм осадков

Как отмечает синоптик Михаил Леус, в Ленобласти прошли ещё более сильные дожди.

За понедельник, 1 августа, циклон "Фрида" принёс в Северную столицу 11 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что 9 мм осадков выпали за последние 3 часа с момента публикации им записи. Кроме того, по словам Леуса, ещё сильнее дожди прошли в Ленобласти.

В Ленинградской области в "мокрых" лидерах сегодняшнего дня Белогорка, там уже выпало 33 мм небесной влаги, а это 42 % от нормы августа! Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос"

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 2 августа температура останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы"

Фото: Piter.TV