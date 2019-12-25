В Петербурге 2 августа температура останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой частью циклона, уходящего своим центром на территорию Карелии. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, температурный фон изменится мало и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 августа в Петербурге +20…+22, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду будет преимущественно сухо и немного теплее.

Фото: Piter.tv