Комбинат благоустройства приступил к омоложению деревьев

Деревья в Выборге представляют угрозу для здоровья прохожих.

Сотрудники отдела благоустройства администрации Выборгского района начали работы по обрезке и омоложению деревьев. Об этом сообщила газета "Выборг".

Некоторые жители возмущены обрезкой, из-за которой деревья имеют неприглядный вид. В частности, есть недовольство обрезкой старых тополей, растущих в треугольном сквере на улице Сторожевой башни.

По словам главного специалиста комитета по городскому хозяйству отдела благоустройства, зеленый фонд Выборга стареет и становится аварийным. Именно поэтому нужно обрезать деревья или высаживать новые на месте старых. Показатель того, что у корней древесина задета гнилью, являются грибы. На вышеназванном тополе растут вешенка, трутовик, у основания – опята. Кроме того, у тополя хрупкая древесина при массивной кроне.

Сотрудники отдела благоустройства отметили, что бережно проведут процедуру, сохранив как можно больше деревьев.

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Фото: газета "Выборг"