Комарова оценила действующие ограничения по COVID-19 в ХМАО

В регионе до 31 декабря действует обязательный режим самоизоляции для определенных категорий граждан.

Наталья Комарова оценила действующие ограничения по COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе. По мнению чиновницы, на данный момент для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки хватает тех мер, которые уже приняты. Об этом глава ХМАО заявила журналистам.

У нас не прерывался период повышенной готовности, не прерывался масочный режим... На эту дату, учитывая действующий набор показателей, характеризующих эпидситуацию, принятых мер, надеемся, достаточно. Очень хотелось бы, чтобы нам не понадобилось новых ограничений, а мы могли отказаться от части из них Наталья Комарова, глава ХМАО

Напомним, что в ХМАО действует режим обязательной самоизоляции для беременных, людей, старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Режим продлится минимум до 31 декабря. Также значительная часть государственных учреждений и предприятий частично ушла на удаленный режим работы. В отдельных местах процент сотрудников на дистанционном работе составляет 40 процентов.

В ХМАО мальчик застрял в турбине самолета - памятника.

Фото: Piter.tv

