Командующий войсками ЗВО наградил знаком отличия Александра Беглова

Также награду получили губернаторы Ленинградской, Воронежской и Курской областей.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил знаком отличия "За заслуги" губернатора Петербурга Александра Беглова, рассказали в пресс-службе ЗВО.

Награду также получили губернаторы Ленинградской, Воронежской и Курской областей Александр Дрозденко, Александр Гусев и Роман Старовойтов.

Таким образом глав субъектов поблагодарили за высокий уровень взаимодействия между военными и государственными органами власти, а также за поддержку военнослужащих соединений и воинских частей.

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Фото: gov.spb.ru