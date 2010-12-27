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Командующий войсками ЗВО наградил знаком отличия Александра Беглова
Сегодня, 15:16
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EvaRaskol

Командующий войсками ЗВО наградил знаком отличия Александра Беглова

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Также награду получили губернаторы Ленинградской, Воронежской и Курской областей.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил знаком отличия "За заслуги" губернатора Петербурга Александра Беглова, рассказали в пресс-службе ЗВО.

Награду также получили губернаторы Ленинградской, Воронежской и Курской областей Александр Дрозденко, Александр Гусев и Роман Старовойтов.

Таким образом глав субъектов поблагодарили за высокий уровень взаимодействия между военными и государственными органами власти, а также за поддержку военнослужащих соединений и воинских частей.

Ранее на Piter.TV: Лукашенко и Путин вспомнили свою первую встречу.

Фото: gov.spb.ru

Теги: зво, знак отличия, награда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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