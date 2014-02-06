Петербург стал менее востребованным авианаправлением для командировок

Тем не менее, в городе увеличилось число бизнес-туристов.

Число деловых поездок на самолёте в Северную столицу упало на 47% по сравнению с 2019 годом. Одновременно с этим, число бизнес-туристов в городе увеличилось на 5%. Об этом рассказало издание "Деловой Петербург", ссылаясь на данные аналитиков компании "Аэроклуб".

В январе 2022 года число бизнес-перелётов увеличилось вдвое, а в июле – на 66%. Осенью статистика по подобным поездкам пошла на спад: уже в сентябре их число сократилось на 15%, в октябре – на 36%.

Чаще всего Петербург в качестве бизнес-направления рассматривали пассажиры аэропортов Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Казани и Нижнего Новгорода. В среднем стоимость авиапоездки "Петербург-Москва" в одну сторону достигала 6,5 тыс. рублей в случае эконом-класса и 45 тысяч рублей в случае бизнес-класса.

Ранее мы сообщили о том, что точки общепита стали чаще закрываться в Петербурге.

Фото: Piter.TV