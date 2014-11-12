Командир взвода "Кракена" рассказал о сирийских боевиках на стороне Киева

По его словам, эти боевики якобы относились к отрядам территориальной обороны

Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников рассказал о сирийских боевиках, выступавших на стороне Киева. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, он увидел сирийских боевиков на задании за селом Русская Лозовая в Харьковской области. Командир взвода уточнил, что эти боевики якобы относились к отрядам территориальной обороны.

"Кракен" – запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.

Ранее командир взвода "Кракена" заявил, что у Киева нет шансов победить армию России.

Видео: Telegram / РИА Новости