Командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников рассказал о сирийских боевиках, выступавших на стороне Киева. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
По его словам, он увидел сирийских боевиков на задании за селом Русская Лозовая в Харьковской области. Командир взвода уточнил, что эти боевики якобы относились к отрядам территориальной обороны.
"Кракен" – запрещенная на территории РФ нацистская, террористическая и экстремистская организация.
Ранее командир взвода "Кракена" заявил, что у Киева нет шансов победить армию России.
Видео: Telegram / РИА Новости
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