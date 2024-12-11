Командир штурмовиков рассказал подробности освобождения Дзержинска в ДНР

Задача выполнена силами "Центра" в ходе СВО.

Российский подполковник Иван Шульга рассказал журналистам подробности освобождения города Дзержинска (украинское название - Торецк) в ДНР. По его словам, одним из решающих этапов в сражениях за контроль над объектом стало взятие шахты "Торецкая", в коммуникациях которой Вооруженные силы Украины создали мощную систему укреплений. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии при "Центральной" группировке войск на территории Донецкой народной республики в зоне проведения специальной военной операции.

Поступила команда на освобождение города, мною было принято решение заходить на боевых машинах пехоты с десантом. Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло. Мы в это время успели зайти, закрепиться и нараститься, после чего мы пошли дальше, отбили шахту "Северная", зашли в частный сектор и двигались на микрорайон с многоэтажными зданиями. Иван Шульга, командир

Военнослужащий пояснил, что в районе многоэтажной застройки отечественным подразделениям оказывала поддержку огнеметная рота. Когда район был взят, то российские бойцы продвинулись к частному сектору. Подполковник указал, что шахта являлась самым сложным узлом обороны противника с большим числом подземных ходов, укреплений и бункеров. "Армия киевского режима ждала российских представителей с правого фланга, так как именно там у них был хороший укреп, однако ВС РФ зашли с другой стороны. Этими действиями удалось удивить врага, которому пришлось "отскочить дальше по шахте". Затем в результате успешной работы танка была пробита брешь в укреплениях ВСУ, и штурмовые группы смогли занять данный укрепрайон.

Медсестра закрыла собой раненого бойца от осколков под огнём ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России