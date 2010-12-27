Петербургского полицейского арестовали за похищение человека в Ленобласти

Таким образом он хотел заставить потерпевшего вернуть якобы похищенное имущество.

Следственный отдел по Волосовскому району задержал троих жителей Петербурга, которые похитили и угрожали ленинградцу. Среди задержанных есть заместитель командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следком по Ленобласти.

По версии следствия, вечером 9 июля они похитили 31-летнего мужчину. Его затолкали в машину, привезли к животноводческой ферме, где избили и угрожали расправой, если мужчина не вернет якобы похищенного имущества. Затем потерпевшего с мешком на голове и с хомутами-стяжками для жгутов электропроводки на руках оставили в лесу около деревни Соколовка. Потерпевший смог убежать из этого места.

Командир взвода отдельной роты ДПС ГИБДД заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

В конце июля в Гатчине мужчина застрелил двух знакомых.

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