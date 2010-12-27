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В Гатчине мужчина застрелил двух знакомых
Сегодня, 11:29
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nastya960
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В Гатчине мужчина застрелил двух знакомых

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Третьему удалось убежать и сообщить о произошедшем.

В поселке Чаща Гатчинского района нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Следком Ленобласти. 

По версии следствия, в четверг, 26 июля, трое петербуржцев отмечали день рождения одного из них в домике лесника, позже к ним присоединился четвертый человек. Утром в пятницу между мужчинами возникла ссора и подозреваемый выстрелил из револьвера в двух своих приятелей и в собаку. Одному мужчине удалось убежать и сообщить в полицию о произошедшем. 

Подозреваемым оказался 49-летний житель Гатчинского района. Мужчину задержали и он признался в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Сегодня мы сообщали о том, что три сестры убили отца-тирана в Москве.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: гатчина , гатчинский район , ленобласть , убийство
Категории: Лента новостей Происшествия

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