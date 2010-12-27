В Гатчине мужчина застрелил двух знакомых

Третьему удалось убежать и сообщить о произошедшем.

В поселке Чаща Гатчинского района нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

По версии следствия, в четверг, 26 июля, трое петербуржцев отмечали день рождения одного из них в домике лесника, позже к ним присоединился четвертый человек. Утром в пятницу между мужчинами возникла ссора и подозреваемый выстрелил из револьвера в двух своих приятелей и в собаку. Одному мужчине удалось убежать и сообщить в полицию о произошедшем.

Подозреваемым оказался 49-летний житель Гатчинского района. Мужчину задержали и он признался в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня мы сообщали о том, что три сестры убили отца-тирана в Москве.

Фото: pixabay.com