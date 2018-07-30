Три сестры убили отца-тирана в Москве

Появились подробности убийства.

Поздним вечером 27 июля в подъезде дома по Алтуфьевскому шоссе обнаружено тело 57-летнего мужчин6ы с колото-резаными ранами.

Полиция по горячим следам задержала 3 родных дочерей убитого мужчины. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Сестры признали свою вину, но не раскаялись, объяснив, что отец долгие годы издевался над ними.

Сейчас появляются все новые подробности жизни этой семьи. Убитый Михаил Хачатурян в строгости воспитывал своих дочерей. Им не разрешалось без разрешения даже выходить из дома. Соседи и знакомые часто видели у девушек синяки на теле. Жена, по некоторым данным ушла из семьи, по другим данным отец выгнал мать. Видеться с матерью сестрам было запрещено. Как сообщают в СМИ, в семье есть еще сын, который сбежал жить на съемную квартиру. Знакомые с этой семьей говорят, что мужчина употреблял наркотики.

Следственными органами СУ СК РФ по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Сегодня (30 июля) следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы. СУ СК РФ по Москве

Расследование уголовного дела продолжается.