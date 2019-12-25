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Команда волейбольного "Зенита" прошла медосмотр и готова к новому сезону
Сегодня, 15:03
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smirenny

Команда волейбольного "Зенита" прошла медосмотр и готова к новому сезону

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Официальная подготовка к предстоящему сезону полным ходом идет в команде волейбольного "Зенита". Игроки уже прошли медицинское обследование.

Первыми в кабинет врача зашли новички команды, а затем те, кто выступал за "Зенит" в прошлом сезоне.

Диагональный "Зенита" и сборной России Виктор Полетаев поделился, что команда соскучилась во волейболу и ждет тренировки, которые скоро начнутся. Так, игроки вернутся в зал уже завтра, 27 июля, а во вторник, 28 июля, пройдет первое занятие с мячами.

Ранее мы писали, что Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".

Фото: pixabay

Теги: вк зенит, зенит, медосмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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